USA verlegen Flugzeugträger in Richtung Iran

Die USA verlegen angesichts des Streits mit dem Iran mehrere ihrer Streitkräfte in den Nahen Osten - darunter den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/CATI CLADERA

Die USA verlegen als militärische Warnung an den Iran den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel in den Mittleren Osten. Dies teilte der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, am Sonntag (Ortszeit) mit.