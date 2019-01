USA wollen Ausstieg aus INF-Abrüstungsvertrag ankündigen

Start eines russischen Marschflugkörpers in der Nähe von St. Petersburg am 18. September 2017. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/KONSTANTIN ALYSH

Die USA wollen nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA bereits an diesem Freitag ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen ankündigen. Die Vereinigten Staaten informierten demnach am Donnerstag die Verbündeten in der Nato.