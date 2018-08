Usain Bolt startet «Mission Profifussball» in Sydney

Der Rummel ist gross, als Jamaikas Sprint-Legende Usain Bolt am Flughafen von Sydney eintrifft © KEYSTONE/EPA AAP/ERIK ANDERSON

Jamaikas Sprint-Legende Usain Bolt ist in Australien eingetroffen, um in Sydney seine zweite Karriere als Profifussballer zu lancieren.Am Samstag kam Usain Bolt nach einem 14-stündigen Flug aus Los Angeles in der australischen Metropole Sydney an.