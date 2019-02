Uta Bresan – Lass uns Freiheit spürn

Viele bekannte Autorenteams haben Uta Bresan absolute Erfolgstitel auf den Leib geschrieben (u.a. Irma Holder, Joe Frankfurter, Kristina Bach, Gerd Grabowski,Engelbert Simons, Francesco Bruletti, Bernd Meinunger, Heike Fransecky, Andreas Goldmann).

Der aktuelle Titel zudem Uta Bresan den Text selbst schrieb entstand nun in der Zusammenarbeit mit André Stade. Man kann gespannt sein auf diese kreative Symbiose. Denn André Stade beweist auch als Song-Writer und Produzent ein Händchen. So schreibt, komponiert und produziert er inzwischen nicht nur eigene Lieder. Auch viele Songs namhafter Kollegen, wie Roland Kaiser oder Claudia Jung stammen aus seiner Feder.

«Lass uns Freieheit spürn» ist ein Popschlager der Extraklasse. Anspruchsvoll, ausdrucksstark, hochemotional. Moderner Sound, treibende Beats und Uta’s warme, unverkennbare Stimme zeichnen die neue Single aus. Uta Bresan gelingt es, eine ganze Flut von Emotionen einzubringen. Leidenschaftlich, mit viel Herzblut singt sie die optimistischen Liedzeilen. Die enorme Lebenslust, die in diesem Text liegt, ist hochansteckend!!“ Sich selbst keine Grenzen aufzuerlegen, das ist die Botschaft. (Telamo)