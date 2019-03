Könnte man den ein oder anderen Fehler vermeiden, mit dem Wissen und der Erfahrung von heute? Vermutlich Ja. Auch und vor allem in Sachen Partnerschaft. Der aktuelle Song spielt musikalisch all die gewohnten Stärken des Künstlers Uwe Adams aus. Melodisch, sensibel und dabei druckvoll und modern. Mit „Hätt ich damals schon gewusst …“ eröffnet UWE ADAMS sein musikalisches Jahr 2019, in dem wir noch viel von ihm hören werden. (zVg)