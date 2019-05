Vaduz-Präsidentin Ruth Ospelt hört auf

«Die Zeit als Präsidentin des FC Vaduz war unendlich spannend, lehrreich und emotional. Es ist aber nun an der Zeit, das Zepter in neue Hände zu geben, die unsere neu entwickelte Strategie mit vollem Elan weitertragen werden», begründet Ruth Ospelt (60, am Dienstag 61) ihren Entscheid. An der GV im September wird beim FC Vaduz damit zum ersten Mal seit sechs Jahren ein neues Vereinspräsidium gewählt werden.

Momentan spielt der FC Vaduz in der Challenge League gegen den Abstieg. Unter der Präsidentschaft von Ruth Ospelt konnte 2014 mit dem Aufstieg in die Super League jedoch einer der grössten Erfolge der Vereinsgeschichte gefeiert werden. Der FC Vaduz konnte sich danach für drei Saisons in der höchsten Spielklasse halten.

(red.)