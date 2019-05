Vaduz-Spieler laden die Fans ein

Auf nach Chiasso: Mannschaft spendiert Fanbus und Eintritt

👉 Auf nach Chiasso: 👏 Die Mannschaft um Captain Philipp Muntwiler & Co. spendiert die Auswärtsfahrt ins Tessin sowie das Eintrittsticket in den Gästesektor.🗣 Unterstützen wir unsere Jungs bei diesem wichtigen Auswärtsspiel!⏰ Abfahrt beim Rheinpark Stadion ist am Samstag um 15.00 Uhr.📝 Verbindliche Anmeldungen bis Freitagmittag an info@fcvaduz.li🏆 Aber zuerst holen wir uns den 47. Cupsieg!#hoppvadoz #supportFCV 🔴⚪️

