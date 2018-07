Trainer Roland Vrabec und sein FC Vaduz benötigen Sieg im Rückspiel © KEYSTONE/URS FLUEELER

Der FC Vaduz benötigt in der Europa-League-Qualifikation gegen den litauischen Vertreter Zalgiris Vilnius im Rückspiel in einer Woche einen Heimsieg, will er in der 3. Runde den FC Sevilla empfangen.