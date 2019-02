Valencia holt in Barcelona einen Punkt

Mehr als die Hälfte der Spiele des FC Valencia endeten in Spaniens Liga bislang unentschieden. In Barcelona war der Gegner von YB im vergangenen Herbst in der Champions League auf gutem Weg, einen überraschenden und seltenen Sieg zu feiern. Doch Lionel Messi sorgte nach der 2:0-Führung von Valencia im Alleingang für das Remis. Zunächst war der Superstar mittels Penalty erfolgreich, dann traf er in der 64. Minute mit einem sehenswerten Flachschuss aus knapp 20 Metern zum 2:2.

Messi steht nun bei 21 Saisontoren in der Meisterschaft. Der Argentinier sorgte bei den Fans im Camp Nou indes nicht nur für Jubel, sondern auch für eine Schrecksekunde. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende musste er sich am Oberschenkel behandeln lassen. Messi spielte danach zwar zu Ende, wie fit er kommenden Mittwoch jedoch in den Clasico gegen Real Madrid im Cup-Halbfinal steigt, bleibt abzuwarten.

FC Barcelona – Valencia 2:2 (1:2). – 76’789 Zuschauer. – Tore: 24. Gameiro 0:1. 31. Parejo (Foulpenalty) 0:2. 39. Messi (Foulpenalty) 1:2. 64. Messi 2:2.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Levante – Getafe 0:0. San Sebastian – Athletic Bilbao 2:1. – 20.45 Uhr: Celta Vigo – FC Sevilla.

1. FC Barcelona 22/50 (60:23). 2. Atlético Madrid 21/44 (32:13). 3. Real Madrid 21/39 (34:26). 4. FC Sevilla 21/36 (36:22). 5. Alaves 21/32 (22:24). 6. Getafe 22/32 (25:18). 7. Valencia 22/30 (24:20). 8. San Sebastian 22/30 (27:25). 9. Betis Sevilla 21/29 (25:26). 10. Levante 22/27 (32:40). 11. Eibar 21/26 (26:30). 12. Athletic Bilbao 22/26 (23:28). 13. Valladolid 22/25 (19:28). 14. Girona 21/24 (23:28). 15. Espanyol Barcelona 21/24 (23:34). 16. Leganes 21/23 (20:26). 17. Rayo Vallecano 21/23 (25:36). 18. Celta Vigo 21/21 (33:36). 19. Villarreal 21/18 (21:29). 20. Huesca 22/15 (21:39).

(SDA)