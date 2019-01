Der kämpferische Michael van Gerwen war an der WM nicht zu bezwingen © KEYSTONE/EPA/SEAN DEMPSEY

Der 29-jährige Niederländer Michael van Gerwen erringt im legendären Ally Pally in London seinen dritten WM-Titel im Darts in den letzten sechs Jahren.Van Gerwen, Nummer 1 der Weltrangliste, besiegte den überraschend in den Final vorgestossenen, ein Jahr jüngeren Engländer Michael Smith 7:3.