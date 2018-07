Anfang Jahr verletzte sich die Zürcherin am Cyprus Cup schwer am Knie und absolviert den letzten Teil der Rehabilitation nun in Rom. Sie schätze es, dass die Italiener sie trotz der Verletzung unbedingt verpflichten wollten, erklärte die 75-fache Internationale auf der Website des Schweizer Fussballverbands.

(SDA)