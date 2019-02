Vater überrollt Sohn mit Auto

Der Mann wollte am Parkplatz vom Ifen Skigebiet in Hirschegg, Vorarlberg, vorwärts ausparken und übersah dabei seinen 6-jährigen Sohn, der direkt vor dem Auto stand. Das Fahrzeuge berührte den Jungen, so dass dieser zu Fall kam. Folglich überrollte der 42-jährige Vater seinen Sohn mit dem rechten Vorderreifen seines Autos. Der 6-Jährige wurde noch etwa zwei bis drei Meter mitgeschleift, ehe sein Vater stehenblieb.

Der Junge musste mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Kempten geflogen werden.

(Landespolizeidirektion Vorarlberg / red)