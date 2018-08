Vatikan zieht Papst-Aussage über homosexuelle Kinder zurück

Am Sonntag hatte Papst Franziskus gesagt, wenn sich Homosexualität schon in der Kindheit zeige, gebe "es viel, das mit Psychiatrie gemacht werden kann, um zu sehen, wie die Dinge liegen". Am Montag zog der Vatikan die Aussage am Montag "zurück". (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Der Vatikan hat eine Empfehlung des Papstes, homosexuelle Kinder psychiatrisch behandeln zu lassen, «zurückgezogen». In der offiziellen Niederschrift über die Papst-Pressekonferenz an Bord des Flugzeugs fehlte am Montag aber der päpstliche Verweis auf die Psychiatrie.