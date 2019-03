Zwei Velofahrer von Autos erfasst

Schwer verletzt wurde ein 34-jähriger Velofahrer am Freitagabend, 17 Uhr, in Gloten (Sirnach). Eine 48-jährige Autofahrerin hatte den 34-Jährigen auf dem Radweg beim Aldi-Parkplatz übersehen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Nachdem sich ein Notarzt um den Schwerverletzten gekümmert hatte, wurde er vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 12’000 Franken – die Autofahrerin blieb unverletzt.

Zur gleichen Zeit kam es in Felben zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike. Wieso die 59-jährige Autofahrerin und der 62-jährige E-Bike-Fahrer zwischen Römerstrasse und Hof Bürgi ineinander gekracht sind, ist laut der Thurgauer Polizei noch unklar. Der 62-Jährige sei mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden.

(Kapo TG/red.)