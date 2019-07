Velofahrer stirbt bei Fürstenlandbrücke

«Wir gehen davon aus, dass weder ein Fahrzeug noch eine weitere Person in den Vorfall involviert waren», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Der Mann wollte mit dem Fahrrad vermutlich auf die Zürcherstrasse abbiegen. «Die Rettungskräfte haben versucht, den Mann zu reanimieren, leider konnte er nicht mehr gerettet werden.» Die Polizei sei vor Ort und kläre ab, was sich am Nachmittag genau erreignete. Weitere Angaben kann sie noch nicht machen.

Derzeit ist ein weisses Zelt aufgestellt und es könnte dadurch zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen.

(red.)