Venedig darf «Eintrittsgeld» von Tagestouristen verlangen

Es reicht! Basta!, sagen sich die Venezianer und wollen jetzt dem Tagestourismus drosseln mit einer Art "Eintritt". Immerhin suchen rund 30 Millionen Touristen pro Jahr die 50'000-Einwohner-Stadt im Wasser heim, das sind über 80'000 pro Tag, also mehr als deren Gesamtbevölkerung. Das nervt. © KEYSTONE/EPA ANSA/ANDREA MEROLA

Venedig kann Eintrittsgeld von Tagestouristen kassieren. Das sieht der Haushaltsplan der italienischen Regierung vor, der am Sonntag vom Parlament in Rom verabschiedet wurde. Je nach Saison könnten 2,50 Euro bis 10 Euro für den Besuch in der Lagunenstadt anstehen.