Preis für Lebenswerk an Julie Andrews

Andrews sei eine Ikone, die ganze Generationen von Zuschauern lieben, betonte Biennale-Direktor Alberto Barbera. Das in Salzburg spielende Musical «The Sound of Music», in dem Andrews die Hauptrolle spielte, sei lange Zeit einer der meist gesehenen Streifen der Filmgeschichte gewesen.

Die 83-Jährige, die seit 2014 Ehrenbürgerin der Berner Gemeinde Saanen ist, spielte ausserdem in Filmen wie «Mary Poppins» (1964), «The Man Who Loved Women» (1983) oder «The Princess Diaries» (2001) bekannt.

Andrews ist die zweite britische Schauspielerin in Folge, die die Auszeichnung erhält. Im vergangenen Jahr hatte ihre Landsfrau Vanessa Redgrave den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk erhalten.

(SDA)