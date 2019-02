Venezolaner demonstrieren in der Schweiz

Rund 80 Personen demonstrierten vor dem Hauptsitz des UNHCR in Genf gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und für die Einfuhr von Hilfsgütern. © Keystone/ADRIEN PERRITAZ

Einige hundert Personen haben am Samstag in drei Schweizer Städten gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro demonstriert. Sie forderten, dass die Regierung die Lieferung von Hilfsgütern an die Bevölkerung Venezuelas zulässt.