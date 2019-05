Venezolanischer General ruft Militär zum Aufstand gegen Maduro auf

Erneut wandte sich ein ranghoher Militärgeneral von ihm ab: der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Miraflores Press Office

In Venezuela hat sich offenbar erneut ein ranghoher Militärvertreter von Präsident Nicolas Maduro abgewandt. General Ramon Rangel rief in einem am Sonntag auf YouTube veröffentlichten Video die Streitkräfte des lateinamerikanischen Lands zum Aufstand gegen Maduro auf.