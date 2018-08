Venezuela bringt neue Geldscheine in Umlauf

Venezuela hat am Montag eine Währungsreform durchgeführt und dabei fünf Nullen auf seinen Geldscheinen gestrichen. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Im Kampf gegen die Hyperinflation sind in Venezuela am Montag neue Geldscheine in Umlauf gebracht worden. Die Landeswährung Bolívar verfügt nun über fünf Nullen weniger.