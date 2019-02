Venezuela sperrt sämtliche Häfen für auslaufende Schiffe

Die venezolanischen Regierung ordnet die Blockade aller Häfen an: Als Hintergrund wird vermutet, dass Präsident Nicolas Maduro Hilfslieferungen aus dem Ausland, vorab den USA, verhindern will. (Archivbild) © KEYSTONE/MIRAFLORES PRESS OFFICE HANDOUT

Die venezolanische Regierung hat am Mittwoch sämtliche Häfen des Landes für auslaufende Schiffe gesperrt. Bis zum 24. Februar dürften keine Schiffe mehr die Häfen verlassen, heisst es in einer Anweisung der Streitkräfte, die der Nachrichtenagentur AFP in Caracas vorlag.