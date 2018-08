Australien verweigert Chelsea Manning Einreise

Vom Ministerium gab es am Donnerstag zunächst keinen Kommentar. Erste Station der Reise soll am Samstag das Opernhaus in Sydney sein.

Die Ex-Soldatin soll – damals noch unter dem Namen Bradley Manning – mehr als 700’000 teils geheime Dokumente an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben haben. In den USA wurde die «Whistleblowerin» deshalb zu 35 Jahren Haft verurteilt. Auf Initiative des damaligen US-Präsidenten Barack Obama kam sie nach sieben Jahren vorzeitig frei. Manning ist Transgender und lebt seit einigen Jahren als Frau.

Die Veranstalter hoffen nun darauf, dass die australischen Behörden einlenken. Die Vortragsreihe soll Manning auch nach Neuseeland führen.

(SDA)