Veranstaltung am Fête des Vignerons wegen Starkregens abgebrochen

Am Freitagabend musste an der Fête des Vignerons in Vevey VD eine Veranstaltung wegen schlechten Wetters abgebrochen werden. (Archivbild) © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

An der Fête des Vignerons in Vevey VD ist am Freitagabend eine Aufführung abgebrochen worden. Als Ursache für das Vorgehen gaben die Veranstalter starken Regen an.Die Aufführung sei aufgrund eines Unwetters um 22.