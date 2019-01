Verdächtige Post an Konsulaten in Australien: Mann festgenommen

Aufgrund von verdächtigen Postsendungen in Australien an diplomatische Vertretungen rückten Sicherheitskräfte am Mittwoch mit einem Grossaufgebot an. © KEYSTONE/EPA AAP/JAMES ROSS

Nach dem Fund verdächtiger Päckchen in ausländischen Botschaften und Konsulaten in Australien haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Der 48-Jährige aus der Stadt Shepparton wurde in der Nacht zum Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen.