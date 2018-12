Verdächtiger Messerstecher verhaftet

Die österreichische Polizei hat am Dienstag den Tatverdächtigen, der seine Freundin erstochen haben soll, in Wien festgenommen. Wie «vol.at» berichtet, führte das junge Pärchen eine On-Off-Beziehung und hatte sich am Sonntag in das Zimmer der 16-Jährigen zurückgezogen.

Als die Mutter und die Schwester das Zimmer betreten wollten, war die Türe mit einem Kasten verbarrikadiert. Sie schafften es, den Schrank bei Seite zu schieben und fanden das Mädchen tot. Das Fenster war offen und der 17-Jährige weg.

(red.)