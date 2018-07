Verdienter Walliser Sieg in St. Gallen

Die Treffer zum verdienten Sieg der Walliser erzielten die Neuerwerbungen Raphael und Moussa Djitté mit Kopfbällen nach raffiniert getretenen Freistössen in der ersten Halbzeit sowie der auffällige Anto Grgic mittels direkt verwertetem Freistoss und der eingewechselte Brasilianer Philippe mit einem Konter gegen Spielschluss. Dazwischen hatte auch St. Gallens Captain Silvan Hefti per Kopfball nach einem Freistoss zum 1:2 verkürzt, Cédric Itten glückte das 2:4 in der Nachspielzeit zur Resultatkosmetik.

St. Gallen haderte. Wegen der ungenügenden eigenen Abwehr bei Standards, bei einem Kopfball von Itten an den Pfosten (32.) sowie mit einem nicht geahndeten Penalty, als Nicolas Lüchinger knapp im Strafraum zu Fall gebracht wurde. «Es war ein klarer Penalty. Eine Frechheit, diesen nicht zu pfeifen», ereiferte sich der laufstarke St. Galler Aussenverteidiger.

«Wenn der Gegner gute Freistossschützen und gute Kopfballspieler hat und wir schlecht verteidigen, dann kriegt man halt Verlusttreffer nach Standards», stellte St. Galler-Trainer Peter Zeidler nüchtern fest. Sion überzeugte aber nicht nur mit stehenden Bällen. Die Walliser waren gut organisiert, aufsässig, aggressiv, ballsicher und abgeklärter und liessen St. Gallen bei Temperaturen über 30 Grad in der ersten halbe Stunde nicht ins Spiel kommen. Und die Gäste reagierten postwendend, als die Einheimischen nach der Pause zulegten, Hefti zum 1:2 verkürzte und St. Gallens Anhang trotz des Kräfteverschleisses wegen des Europacup-Einsatzes noch einen Punktegewinn witterte. Sions Timing war aber besser. Das war der wesentliche Unterschied.

St. Gallen – Sion 2:4 (0:2)

11’262 Zuschauer. – SR Jaccottet. – Tore: 18. Raphael (Freistoss Grgic) 0:1. 38. Djitté (Freistoss Kasami) 0:2. 72. Silvan Hefti (Freistoss Tafer) 1:2. 75. Grgic (Freistoss) 1:3. 83. Philippe (Baltazar) 1:4. 95. Itten (Buess) 1:4.

St. Gallen: Stojanovic; Lüchinger (82. Buess), Silvan Hefti, Vilotic, Wittwer; Kutesa (64. Aratore), Quintillà (46. Ashimeru), Sierro; Tafer, Itten, Ben Khalifa.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Raphael, Neitzke, Abdellaoui; Toma; Kasami (87. Lenjani), Baltazar, Grgic, Daoudou (46. Philippe); Djitté (78. Uldrikis).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Koch und Muheim (beide verletzt), Barnetta und Bakayoko (beide Trainingsrückstand), Kukuruzovic, Kchouk, Nias Hefti und Wiss (alle nicht im Aufgebot), Sion ohne Adryan, Angha, Carlitos, Fortune, Epitaux, Kouassi, Kukeli, Mitrjuschkin, Mveng und Zock (alle verletzt) sowie Pinga (nicht im Aufgebot). 29. Kopfball von Itten an den Pfosten. 47. Tor von Tafer wegen Offside aberkannt. Verwarnungen: 16. Raphael, 52. Sierro, 56. Abdellaoui, 73. Vilotic, 91. Philippe (alle Foul).

(SDA)