Vergewaltigung: Männer zum Tode verurteilt

Hängt die Vergewaltiger: Das Gericht folgte diesem Wunsch eines Protestmarschs vom 1. Juli in Mandsaur. © KEYSTONE/EPA/SANJEEV GUPTA

Wegen der Vergewaltigung eines achtjährigen Mädchens sind in Indien zwei Männer zum Tode verurteilt worden. Die beiden 20 und 24 Jahre alten Männer, die am Dienstag von einem Gericht in Mandsaur verurteilt wurden, hatten das Mädchen schwer verletzt.