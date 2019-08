Verheerender Waldbrand auf Gran Canaria lässt nach

Derweil waren am Morgen wieder zahlreiche Löschflugzeuge und Helikopter in die Luft gestiegen, um gegen die Flammen in den Bergen der spanischen Ferieninsel zu kämpfen. Hunderte Feuerwehrleute und Helfer waren wieder im Einsatz.

Allein am Montag sei eine Million Liter Wasser eingesetzt worden, um den Brand in den Griff zu bekommen, schrieb die Inselregierung in einer Mitteilung. Mittlerweile seien 10’000 Hektar Fläche betroffen, 2000 davon lägen im berühmten Naturpark Tamadaba mit seinen einzigartigen Kiefernwäldern. 9000 Menschen sind seit Ausbruch des Feuers am Samstag in Sicherheit gebracht worden. Zahlreiche Strassen waren gesperrt.

«Wir werden diese Bestie besiegen», zitierte die Zeitung «El Mundo» Torres. Das Blatt sprach von einem «Hoffnungsschimmer bezüglich dieses »unlöschbaren« Feuers». In den vergangenen Tagen hatte es von Seiten der Einsatzkräfte geheissen, der Brand sei «jenseits der Löschkapazitäten».

Mit Blick auf die Touristen, die auf der vor der Westküste Afrikas liegenden Insel Ferien machen, hiess es von den Behörden: «Wir möchten anmerken, dass im Moment keine wesentlichen Schäden oder Zwischenfälle im Hinblick auf den Tourismus auf der Insel Gran Canaria aufgetreten sind.»

Das Feuer war am Wochenende im Inselinneren nahe des Ortes Valleseco südwestlich der Hauptstadt Las Palmas ausgebrochen und hatte sich bei hohen Temperaturen und starkem Wind schnell ausgebreitet.

Bereits vor einer guten Woche hatte es in der gleichen Region einen schweren Brand gegeben. Dabei waren bereits 1500 Hektar Wald verbrannt. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus, allerdings gebe es dafür keine Beweise, hatte der Chef der Inselregierung, Antonio Morales, zuvor betont.

Gran Canaria ist hinter Teneriffa die am meisten besuchte Insel der Kanaren-Gruppe. Im vergangenen Jahr kamen etwa 4,5 Millionen Touristen.

(SDA)