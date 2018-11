Verlobungsring von Barbara Sinatra wird in New York versteigert

Ein Heiratsantrag-Ring von Frank Sinatra (links) wird in den USA versteigert werden. (Archivbild von 1966). © KEYSTONE/AP/ANONYMOUS

Mit einem Diamant-Ring in einem Glas Champagner machte US-Entertainer Frank Sinatra (1915-1998) seiner damaligen Freundin Barbara einst einen Heiratsantrag. Nun soll dieses Schmuckstück in New York versteigert werden.