Verlorener Ehering findet Besitzerin

Die Kantonspolizei Thurgau suchte am letzten Tag des Julis eine Frau, die genau ein Jahr zuvor, am 31.7.2017, geheiratet hatte. Auf dem Polizeiposten Bürglen wurde Schmuck abgegeben, der in der Nähe des Bahnhofes Sulgen gefunden wurde. Darunter war auch der Ehering, bestätigte Daniel Meili, Mediensprecher der Kapo Thurgau. «Unsere Polizisten haben den Ring genauer unter die Lupe genommen und bemerkten dabei das eingravierte Hochzeitsdatum.»

Mit einem Aufruf auf Facebook machte sich die Kantonspolizei Thurgau auf die Suche nach der Ringbesitzerin. Offensichtlich war die Frau zu dieser Zeit allerdings bereits in den Ferien. Den Facebook-Post habe sie nicht gesehen, sie sei selbst auf die Idee gekommen, auf dem Polizeiposten nachzufragen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau auf Facebook.

Mission «Hochzeitstag» erfüllt – Ring und Braut sind wieder zusammen!Unser Facebook-Post vom 31. Juli hat ein grosses… Gepostet von Kantonspolizei Thurgau am Montag, 13. August 2018

(enf)