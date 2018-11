Verlorenes Rad von Linienbus in Schaffhausen prallt in Fahrzeuge

Am Bus löste sich während der Fahrt aus unbekannten Gründen eines der beiden linken Hinterrädern. © Schaffhauser Polizei

Ein Linienbus hat in der Stadt Schaffhausen am Samstagabend während der Fahrt ein Rad verloren. Dieses prallte in ein entgegenkommendes Auto sowie in ein parkiertes Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Es entstand laut Polizei Sachschaden in noch unbekannter Höhe.