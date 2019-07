Vermisster Mann tot aus der Aare geborgen

Die Aare in Solothurn wurde offenbar einem jungen Mann aus Sri Lanka zum Verhängnis. Am Samstagnachmittag ist der leblose Körper eines vermissten 22-Jährigen geborgen worden. (Themenbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Ein seit Freitagabend beim Baden in der Aare in Solothurn vermisster Mann ist am frühen Samstagnachmittag zwischen der roten Brücke und dem Sportzentrum Zuchwil SO tot geborgen worden.