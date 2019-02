Am 23. Dezember 2018 wurde ein 58-Jähriger in Konstanz als vermisst gemeldet. Der Mann verliess am frühen Morgen seine Wohnung und kehrte nicht mehr zurück.

Jetzt ist der Mann gefunden worden. Am Freitag, 1. Februar, wurde die Leiche bei der Neuen Rheinbrücke in Konstanz entdeckt. Die Feuerwehr und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft konnten den Leichnam bergen. Eine Obduktion bestätigte, dass es sich um den Vermissten handelt.

(Polizei Konstanz/red.)