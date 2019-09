Um einen kühlen Drink oder leckere Snacks in luftiger Höhe mit grandioser Aussicht zu geniessen, muss man nicht immer in die Ferne reisen. Tolle Rooftop-Juwelen gibt es nämlich auch in Schweizer Städten. Wir präsentieren deshalb 13 wunderbare Locations für Sommertage und -nächte.

Ob in der Nähe deiner Heimat oder weit weg, die Rooftop-Bars sind so oder so eine Reise wert. St.Gallen Auf der neunten Etage des Radisson Blu Hotel St.Gallen lädt ein Ostschweizer Hotspot zum Chillen bei leckeren Köstlichkeiten à la 1001 Nacht (u.a. Mezzeteller mit Hummus, Falavel) und erfrischenden Drinks wie den Spada Royal oder Cucumis Lavendel. Neben speziellen Events und Yoga-Kursen gibt es in der eleganten Rooftopbar mit Panoramablick über die Gallus Stadt auch regelmässig Music-Sessions mit stadtbekannten DJ's. Das Radisson Blu beim Casino St.Gallen hat im neunten Stock eine Dachterasse. © Tagblatt/Urs Bucher Chur Italianità in der Alpenstadt gefällig? Inmitten der Altstadt befindet sich die wohl schönste Dachterrasse Churs. Das dazugehörige Ristorante La Meridiana (mit Pizza-Holzofen) sorgt für das kulinarische Ferienfeeling. Die Aussicht von der Churer Dachterrasse im La Meridiana. © meridianachur.ch Winterthur Ob zum Grillplausch (à discrection!) oder nur auf einen erfrischenden Cocktail: Die beste Aussicht Winterthurs mit Traum-Sonnenuntergängen gibt’s gratis dazu auf der Hotel-Dachterrasse des Banana City. Die Winterthurer Dachterrasse lädt zum Verweilen ein. (Bild: bananacity.ch) © bananacity.ch Genf So lässt es sich leben: Stilvolles Ambiente, ein Glas Wein, exquisiter Fingerfood und ein wundervoller Sonnenuntergang mit Blick auf den Genfer See und den Mont Salève. Dies alles gibt’s in der Met Rooftop Lounge. Geheimtipp für einen Kurztrip nach Genf: Die Rooftop Lounge. © metropole.ch Lausanne Ein It-Place mit 360°-Panoramablick über Lausanne und das Lavaux, den Genfersee und die Alpen: In der Sky Lounge des Royal Savoy Hotel & Spa trifft sich "Tout Lausanne". Das Ambiente ist sehr elegant und kosmopolitisch, die servierten Drinks und Speisen äusserst lecker und raffiniert. Die stylische Bar mit legerem Dresscode ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 24 Uhr geöffnet. Von der «Sky Lounge» im Royal Savoy Hotel sieht man 360 Grad über Lausanne. © Facebook/Royal Savoy Lausanne Luzern Etwas Miami-Beach-Feeling gefällig? Auf dem Dach des Art Deco Hotel Montana kein Problem! Lounges und Cabanas im Sand laden im Beach Club zum Chillen ein und für die nötige Abkühlung sorgen ein Whirlpool und eine Regenwald-Dusche. Selbstverständlich gibt’s in diesem Paradies auch feine Cocktails und Schlemmereien. Diese Sicht bietet die Montana Rooftop-Bar bei gutem Wetter. © Zur Verfügung gestellt In der 8. Etage des legendären Astoria Luzern befindet sich mit dem Penthouse eine coole 360 ° Rooftop Bar mit grandioser Rundum-Aussicht über die Dächer von Luzern und die Alpen. Nebst leckeren Drinks gibt’s in der gut besuchten Bar jedes Wochenende auch Party mit Live-DJ (Eintritt frei). Die Penthouse Bar in Luzern bietet einen Blick über die Stadt. © penthouse-luzern.ch Bern Genuss wird auch in der Hauptstadt gross geschrieben: Romantisch, edel und mediterran präsentiert sich die SKY Terrace des Hotel Schweizerhof Bern. Spektakulär ist die 360°-Panoramaussicht auf die Berner Altstadt, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Am Wochenende ist das ausgiebige Frühstück auf der gemütlichen Terrasse zu empfehlen. Von der Sky Terrasse sieht man die Hauptstadt der Schweiz von oben. © Zur Verfügung gestellt Basel Eine Mischung aus coolem Schick, etwas Bohemian Style und gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre machen die Baltazar Bar mit ihrer schönen Dachterrasse zum hippen In-Place in der Basler Fussgängerzone „Steinen“. Eine Mischung aus coolem Schick, etwas Bohemian Style und gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre machen die Baltazar Bar mit ihrer schönen Dachterrasse zum hippen In-Place in der Basler Fussgängerzone „Steinen". Der perfekte Ort, in eine warme Sommernacht zu starten: Im Basler Rheinhafen lädt die "Roofdeck" Bar zum Chillen und Genuss. Stadtbekannt sind nicht nur die leckeren Cocktails, sondern auch die argentinischen Burger und Empanadas. Zürich Eine Genuss-Oase nicht nur für Vegetarier: Hoch über der Innenstadt, genauer gesagt auf dem Dach des PKZ Women, befindet sich seit September 2015 die Hiltl Dachterrasse. Der perfekte Ort für einen gesunden Lunch, eine Kaffeepause oder einen leckeren Feierabend-Cocktail. Vegetarische Schlemmereien und eine tolle Aussicht: Das bietet die Hiltl-Terrasse. © hiltl.ch Die Dachterrasse des Small Luxury Hotels "Ambassador à l'Opéra" in Toplage unweit der Seepromenade und des Sechseläuteplatzes ist seit diesem Sommer erstmals auch für das breite Publikum zugänglich. Die Aussicht über die Stadt und bis zu den Schweizer Alpen ist ebenso erstklassig wie das Getränkeangebot der Rooftop-Bar "The View" mit lokalen Produkten. Geöffnet ist das Zürcher Gastro-Highlight bei schönem Wetter von Mittwoch bis Sonntag (17 bis 22 Uhr). Von der wunderschönen Terrasse des George Bar & Grill aus lassen sich Sonnenuntergänge wie aus dem Bilderbuch geniessen. Fleisch-Liebhaber kommen hier ganz besonders auf ihre Kosten. Dieser Beitrag erschien auf Stilpalast.ch.