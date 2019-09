Ein energievoller Sprung ins türkisblaue Nass, gefolgt von Cocktailschlürfen am Sandstrand und einem ausgiebigen Sonnenbad: So sind sie, die Ferien aus dem Bilderbuch. Doch sind diese Bilderbuch-Ferien bei Schweizerinnen und Schweizer oft Realität, denn Sandstrand und Meer sind nach wie vor die Dauerbrenner und ziehen die meisten Personen in die Ferne.

Herbstferien machen 25 Prozent aus

In die Ferne zieht es Schweizerinnen und Schweizer immer zahlreicher im Herbst. Rund 25 Prozent aller Reisen werden bei Hotelplan Suisse für die Herbstferien gebucht. Im Vergleich: Der Sommer ist mit 30 Prozent des Umsatzes die beliebteste Reisezeit, «die Herbstferien kommen diesem Wert aber nach um nach näher», sagt Mediensprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

Den Grund für die beliebten Herbstferien führt Huguenin-dit-Lenoir auf das Klima zurück. Auch beim Reiseunternehmen TUI teilt man diese Meinung: «Im Sommer bleiben viele gerne zu Hause, weil es auch in der Schweiz sehr warm ist», sagt Bianca Schmidt, Sprecherin von TUI Schweiz.

Spät buchen ist modern

Auch sei es Mode geworden, Ferien immer später zu buchen. «Früher hat man die Herbstferien im April gebucht, jetzt ist dies meist im August oder September der Fall», so Schmidt weiter.

Bei den Reiseunternehmen ist das Element Wasser in Kombination mit Sandstrand auch im Herbst der Verkaufsschlager. Die meistgebuchten Destinationen reichen von Gran Canaria bis hin zu Zypern:

1. Mallorca

Schlager, Bier und Ballermann: Dies oft genannte Vorzüge Mallorcas. Doch ist die Insel im Mittelmeer gerade für Familien ein beliebter Ferienort. Sandstrand, abwechslungsreiche Landschaft und ein kurzer Flug von der Schweiz aus sind schlagende Argumente für «Malle».