So überrascht Felix die Kinder im Kinderspital St.Gallen

Im Altersheim, bei der Feuerwehr oder im Asylzentrum: Überall im FM1-Land engagieren sich freiwillige Helfer. Wie vielseitig die Freiwilligenarbeit ist, zeigten die Wachmacher während der gesamten letzten Woche.

Zum Abschluss wollte auch Wachmacher Felix einen Beitrag leisten. Was und wo er sich einsetzen sollte, entschieden die Hörerinnen und Hörer Radio FM1 in einem Onlinevoting.

Felix Unholz besuchte deshalb am Freitag das Kinderspital in St.Gallen. Als Helfer verlor er x-mal im Uno und lernte Jassen. So konnte er den Kindern helfen ihre gesundheitlichen Sorgen für einen Moment zu vergessen.

Wie es Felix und den Kindern erging, erfährst du im Video.