Tipps gegen die Hitze: Angenehm kühl an heisse Tagen

Jetzt sind sie endlich da, die schöneren Tage, und schon haben einige bereits genug von ihnen. Zum Glück kennen wir ein paar Tipps, wie den Hitzeleidenden geholfen werden kann!

Fenster auf und abdunkeln

Eine der wohl effektivsten Methoden ist es, die Kühle der Nacht zu nutzen. Dabei öffnest du nachts die Fenster weit auf. Gegen allfällige Mückenattacken kann man ein Mückengitter montieren oder ein einfaches (und romantisches?) Moskitonetz über dem Bett aufspannen.

Ganz wichtig: am Morgen, direkt nach der Tagwache, unbedingt abdunkeln. Gemäss Expertinnen und Experten nützen Rolladen und Jalousien aussen am Fenster am meisten. Ansonsten tun es auch dunkle Nachtvorhänge.