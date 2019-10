Wieso die Umstellung?

Der ursprüngliche Gedanke hinter der Zeitumstellung war, durch eine bessere Nutzung des Tageslichts Energie zu sparen. Im Jahr 1975 beschlossen die meisten Länder der damaligen Europäischen Gemeinschaft die Einführung der Sommerzeit. In der Schweiz dauerte es wegen einer Volksabstimmung ein paar Jahre länger. Seit 1981 gilt die Sommerzeit auch bei uns. Mit der Umstellung auf die Winterzeit im Herbst stellen wir unsere Uhren auf die sogenannte Normalzeit um.

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft?

Bis heute gibt es keinen Nachweis, dass die zusätzliche Sonnenstunde eine relevante Energieersparnis bringt. Bei der Online-Umfrage unter EU-Bürgern im August 2018 haben sich 84 Prozent für die Abschaffung ausgesprochen. Auch das Europaparlament votierte inzwischen für eine Abschaffung auf das Jahr 2021. Nun müssen die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie dem Vorhaben zustimmen wollen.

Die Beratungen in den verschiedenen Ländern laufen, doch das gesamte Vorhaben gerät ins Stocken. Der Verkehrsausschuss des Europaparlaments möchte, dass am letzten Sonntag im März 2021 zum letzten Mal die Uhren umgestellt werden, allerdings nur jene EU-Länder, die sich für dauerhafte Sommerzeit entscheiden, jene, die die Normalzeit vorziehen, sollen am letzten Oktober 2021 die Zeit zum letzten Mal umstellen.

Doch weil jedes Land selbst bestimmen darf, welche Zeit es wählt, dürfte diese Aktion schwierig werden. Die Beratungen sind im Gange. Vorläufig gilt also: die Zeit umstellen.

Eine Stunde vor oder zurück?

Jeweils am letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren um 3 Uhr nachts um eine Stunde zurückgestellt auf 2 Uhr. Wir können somit eine Stunde länger schlafen. Jeweils am letzten Sonntag im März werden die Uhren um 2 Uhr nachts eine Stunde vorgestellt auf 3 Uhr. Wir verlieren somit eine Stunde Schlaf.

Hier ein paar Eselsbrücken:

Im Frühjahr werden die Stühle vor das Lokal gestellt, im Herbst kommen sie zurück ins Lager.

Im Sommer sind die Temperaturen im Plusbereich , im Winter im Minusbereich .

, im Winter im . Im Früh ling muss man früher aufstehen.

ling muss man aufstehen. Und noch auf Englisch: Spring forward, fall back.

Nice to know