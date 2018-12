Versilbert, vergoldet, verTRAUFFERT!

An seinem sensationellen Tourabschluss im ausverkauften Zürcher Hallenstadion überraschte Julie Born, Managing Director von Sony Music Entertainment Switzerland den ahnungslosen Trauffer mitten in der Show auf der Bühne mit beiden Awards. Ein Doppelplatin-Album ist man sich von Trauffer ja fast schon gewohnt – das Gold für die Single «Geissepeter» hat Marc aber sichtlich überrascht. An der riesen Hallenstadion-Sause konnte Trauffer seinen Erfolg dann so richtig feiern: mit aktuellen Hits seines aktuellen Albums, aber auch mit älteren Songs wie «Zumba» aus dem 2014-er Album «Fischer & Jäger» – ausserdem sorgten Gastauftritte von unter anderem Airbäg, Gölä und DJ Bobo für eine spektakuläre Show!

«Schnupf, Schnaps + Edelwyss» wurde anfangs diesen Jahres veröffentlicht und war schon kurz nach dem Release ein Erfolg: Bereits eine Woche nach der Veröffentlichung des Albums holte sich der Musiker aus dem Berner Oberland die Goldplatte. «Schnupf, Schnaps + Edelwyss» erreichte dann gleich fünf Wochen später Platinstatus und belegt heute noch einen Platz in der Top 20 der Schweizer Hitparade. (Sony Music / Ctherine Bloch)