Vertagte Entscheidungen wegen Niederlagen von Ajoie und GCK Lions

Sandro Aeschlimann, zuletzt sicherer Rückhalt für den EV Zug in der National League, führte mit 20 Paraden die EVZ Academy zum Auswärtssieg bei den GCK Lions, der die Academy weiter auf die Playoffs hoffen lässt © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

In der zweitletzten Runde in der Eishockeymeisterschaft der Swiss League werden alle Entscheidungen vertagt – sowohl an der Ranglistenspitze wie am Playoff-Strich.Der HC Ajoie hätte sich mit einem Heimsieg über La Chaux-de-Fonds den Gewinn der Qualifikation sichern können.