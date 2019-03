Verteidiger bringt Unbekannten ins Spiel

In der Seebadi in Tägerwilen soll der 62-Jährige seine damalige Freundin getötet haben. © TVO

Am zweiten Tag des Prozesses gegen den 66-Jährigen, der 2016 in der Seebadi in Tägerwilen eine Frau getötet haben soll, bringt der Verteidiger einen unbekannten Dritten als möglichen Täter ins Spiel. Sein Mandant sei unschuldig. Das Urteil wird am Mittwoch eröffnet.