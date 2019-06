Am Kletterberg Brüggler ist der 39-Jährige 30 Meter in die Tiefe gestürzt. © Screenshot Google Maps

Der Kletterer, der am Samstag am Brüggler bei Näfels 30 Meter in die Tiefe stürzte, ist seinen Verletzungen im Spital erlegen. Dies teilt die Polizei heute Sonntag mit.