Verwaltungsrat von BMW beruft Oliver Zipse zum Konzernchef

Der Manager Oliver Zipse ist zum Konzernchef des Münchener Autokonzerns BMW berufen worden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Oliver Zipse ist zum neuen Konzernchef von BMW ernannt worden. Der Verwaltungsrat des deutschen Autoherstellers beförderte den 55-Jährigen am Donnerstag bei einer Sitzung am US-Standort Spartanburg in South Carolina an die Spitze des Münchner Konzerns.