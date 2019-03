Vibrator löst heissen Einsatz aus

Die freiwillige Feuerwehr Mieming rückte wegen eines brennenden Vibrators aus. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Mieming

Die freiwillige Feuerwehr in Mieming, Tirol, wurde am Wochenende zu einem aussergewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein an eine Powerbank angeschlossenes Sexspielzeug hatte Feuer gefangen.