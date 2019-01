Krieps und Schuch beste Fernsehschauspieler

Vicky Krieps ist bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises als beste Fernsehschauspielerin ausgezeichnet worden. © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Vicky Krieps und Albrecht Schuch sind die derzeit besten Fernsehschauspieler in Deutschland: Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am Donnerstagabend in Düsseldorf konnten sich Krieps und Schuch in den Kategorien beste Schauspieler durchsetzen.