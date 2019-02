Video zeigt Hauke mit Nadel im Arm

Der Doping-Skandal um die Österreichischen Sportler an der Langlauf-WM in Seefeld, machte Mitte Woche Schlagzeilen. Fünf Sportler wurden wegen Eigenblut-Doping festgenommen. Wie Dieter Csefan vom österreichischen Bundeskriminalamt am Mittwoch gegenüber der APA sagte, sei ein Sportler in seiner Unterkunft in Seefeld «auf frischer Tat» ertappt worden.

Wie ein Video, das vol.at zugespielt wurde nun zeigt, handelt es sich dabei um den Österreicher Max Hauke. Das Video zeigt den Sportler beim Blut-Doping, die Nadel noch im Arm. Mit ihm im raum sind Polizisten. Neben Max Hauke, wurde auch Dominik Baldauf verhaftet. Beide gestanden das Doping ein und sind wieder auf freiem Fuss.

(red.)