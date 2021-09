Paketboten des Online-Händlers Amazon stehen bei ihrer Arbeit unter hohem Zeitdruck. Als Willy N'Goran in den USA auf einen Schlag 314 Pakete an die gleiche Adresse ausliefern musste, hielt er die Monsteraufgabe in einem Video fest und hängte seinen Job nach der Horror-Lieferung an den Nagel.

