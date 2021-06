Albtraum am Hochhaus: Fensterputzer werden von Wind gegen Fassade geschleudert

So passiert Ende Mai in der chinesischen Grossstadt Tianjin. Drei Fensterputzer befinden sich in schwindelerregender Höhe als plötzlich starker Wind aufkommt. Ihre Arbeitsbühne wird hin- und hergeschleudert und kracht gegen die Hochhausfassade. Während diese Arbeiter gerettet werden können, endet ein ähnlicher Vorfall in Wuhan zwei Wochen zuvor tödlich.