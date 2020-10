Dieses Lied bringt einen mehr in Ferienstimmung als jedes Strandbild, versprochen: Der südafrikanische House-Song Jerusalema geht in den sozialen Netzwerken viral und bringt alle zum Tanzen. Der Song von DJ Master KG und der Sängerin Nomcebo Zikode bringt in Zeiten von Corona Hoffnung in die Welt, so beschreibt die Sängerin zumindest den Hit: «Mit Jerusalema ist ein spiritueller Ort gemeint, an dem man Frieden findet, an dem es keine Sorgen, sondern nur Glück und fröhliche Menschen gibt.»

Das Lied aus Südafrika hat eine Spur der Fröhlichkeit um den gesamten Globus gespannt. Sportlerinnen, Flugbegleiter und Busfahrerinnen tanzen die coronagerechte Schrittabfolge (mit Abstand) und sahnen damit Klicks auf Social Media ab.

Noch lassen sich uns nicht alle Details des Tanzes erklären, zum Beispiel das Halten eines Tellers während der Schrittabfolgen wirft noch Fragen auf. Und wenn es dich seit Einführung des Tanzverbotes in Ostschweizer Clubs und Bars auch irgendwie noch mehr reizt, das Tanzbein zu schwingen: Mach von daheim aus bei der Jerusalema-Dance-Challenge mit. Wäre eh komisch, einen Teller in einen Club mitzunehmen.

(rhy/cro)