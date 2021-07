FM1-Redaktorin Lara Abderhalden zum Beispiel musste sich als Kartonschachtel verkleiden und Flyer verteilen. Video-Redaktorin Lena Rhyner zwängte sich an der Olma in ein Kuhkostüm und verteilte Mozzarella-Herzli. Und Chefredaktor Dumeni Casaulta hat von seinem Ferienjob an der Olma sogar ein kleines Trauma davongetragen.

Was sind eure absurdesten Ferienjobs? Schreibt es in die Kommentare!